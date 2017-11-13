Вьетнамская Bkav, предоставляющая услуги по кибербезопасности, создала маску, которая способна обходить сенсор распознавания лица нового iPhone X. Об этом рассказывается на сайте на сайте компании, там же опубликовано видео эксперимента.

Маску для обхода блокировки частично напечатали на 3D-принтере, к ней приделали 2D-изображения, а нос специально сделали из силикона. Некоторые части кожи делали из этого же материала. В общей сложности на создание такого прототипа ушло $150, над ним начали работать 5 ноября.

На видеозаписи телефон при помощи держателя зафиксировали напротив маски. Когда она закрыта, сенсор не считывает ее и не разблокирует айфон. Как только испытатель снимает тряпку, то телефон разблокируется. То же самое происходит, когда человек подносит его к своему лицу.

https://www.youtube.com/watch?v=i4YQRLQVixM

В комментариях к видео пользователи обратили внимание на следующую деталь. Когда сенсор опознает лицо и дает команду разблокировать телефон, появляется соответствующая анимация замка. Но когда это происходит с маской, то смартфон разблокируется без нее.

Компания отмечает, что она стала первой, которой удалось сделать маску для обхода сенсора. Это уже пытался сделать журнал Wired при помощи моделей из силикона, пластика и желатина, но у него ничего не вышло. Сканер лица от Samsung, например, удалось обойти по обычной фотографии.

Вьетнамская компания в своем блоге объяснила, что ей удалось взломать Face ID благодаря знаниям, как работает искусственный интеллект, используемый при сканировании лиц. О каких-либо деталях она не говорила.

Bkav считает, что сканер отпечатка пальца (Touch ID) гораздо безопаснее, чем сенсор распознавания лица. Если испытания вьетнамской компании подтвердятся, то Face ID явно проигрывает своему сопернику, уверены западные эксперты по кибербезопасности.

Apple пока никак не прокомментировала открытие Bkav.

В основу Face ID входят три ключевых элемента: точечный проектор, прожектор и инфракрасная камера. Прожектор передает инфракрасный свет, который устанавливает присутствие лица. Точечный проектор накладывает 30 тысяч точек на лицо человека, чтобы камера смогла распознать владельца устройства.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZZZIeJhKvo