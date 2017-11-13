Организация Global Carbon Project опубликовала ежегодный доклад о выбросах углекислого газа за прошедший год: они выросли на 2% и в абсолютных цифрах составили 41 млрд тонн. Republic кратко пересказывает основные факты из доклада.

Ina Fassbender / REUTERS

Рост выбросов произошел впервые за четыре года. До этого с 2013 года ежегодные выбросы либо незначительно снижались, либо оставались на том же уровне. В течение нескольких лет перед этим они стабильно росли примерно на 3% в год.

Основная ответственность за резкий рост выбросов лежит на Китае. В 2017 году выбросы в этой стране увеличились на 3,5%. В основном это связано с ускорением роста экономики и вызванным им повышенным потреблением угля и природного газа. В общей сложности, Китай дает 28% всех мировых выбросов в атмосферу.

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Россия по общему выбросу углекислого газа находится на четвертом месте в мире. Помимо Китая, ее также опережают США и Индия. За прошедший год показатели выбросов в РФ изменились крайне незначительно: они уменьшились с 1,67 до 1,62 млрд тонн.

В наиболее развитых странах выбросы продолжают снижаться. При этом как в США, так и в странах Западной Европы за последний год выбросы уменьшились ниже, чем предполагали эксперты. В Соединенных Штатах снижению способствовали повысившиеся цены на природный газ, в связи с чем для генерации электричества чаще стала использоваться гидроэнергия.

Рост концентрации выбросов развивается по наиболее неблагоприятному сценарию из тех, которые были заложены в прогнозах ООН, сделанных экспертной группой по изменению климата. При сохраняющейся тенденции средняя температура на Земле к 2100 году может вырасти более чем на 2 градуса.