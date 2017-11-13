Президент и председатель правления банка «Пересвет» Михаил Полунин, ранее работавший в подконтрольном «Роснефти» Всероссийском банке развития регионов, перейдет в Московский кредитный банк (МКБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МКБ и «Пересвету».

По данным РБК, в правлении МКБ Полунин «будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса». До того, как кандидатуру Полунина согласуют с ЦБ, он будет работать в должности советника председателя правления МКБ Владимира Чубаря. В финансовых организациях, а также «Роснефти» ситуацию пока не прокомментировали.

Как отмечают эксперты, опрошенные РБК, нефтяная компания стремится усилить свои позиции в МКБ после того, как в середине 2017 года перевела в банк 200 млрд рублей из «Открытия». Кроме того, в октябре структуры «Роснефти» – «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» – разместили в МКБ депозиты на сумму 22 млрд рублей сроком на 49 лет.

МКБ занимает второе место среди российских частных банков по размеру активов, уступая только Альфа-банку. Основной акционер МКБ – миллиардер Роман Авдеев, состояние которого Forbes оценивает в $1,3 млрд.