Крупнейший в мире производитель микросхем для сотовых телефонов Qualcomm отклонил предложение о слиянии, сделанное его конкурентом Broadcom. Как сообщается в пресс-релизе Qualcomm, совет директоров компании единогласно проголосовал за это решение.

В Qualcomm пояснили, что потенциальный покупатель «существенно недооценил» производителя.

Broadcom 6 ноября предложил купить Qualcomm, выразив готовность заплатить за каждую акцию компании $70. С учетом задолженности Qualcomm общая сумма сделки должна была составить около $130 млрд.

Если бы сделка состоялась, она стала бы крупнейшей в технологической отрасли.

Заметка дополняется.