Мальчики имеют право носить тиары, балетные пачки или каблуки, а девочки могут надевать пояса с инструментами или плащи супергероев, если они этого хотят. Такие правила для школ утвердила церковь Англии, пишет газета Guardian.

Церковь также советует учителям избегать штампов, которые могут изменить поведение ребенка, потому что оно «не укладывается в гендерные стереотипы». Ученики в школах должны свободно «опробовать множество покровов идентичности» и «исследовать возможности того, кем они могут быть, без осуждения или насмешек».

Архиепископ Кентерберийский предупредил, что издевательства на почве гомофобии, бифобии и трансфобии ведут к высоким уровням психических расстройств, депрессии и суициду.

ЛГБТ-общественность поддержала новые правила и указала, что церковь послала ясный сигнал, что издевательства на почве фобий никогда не должны быть оправданы.

Правила церкви распространяются на 4700 учебных заведений, которые находятся под ее контролем.

Согласно данным фонда Stonewall, в Великобритании 52% ЛГБТ-детей слышат в учебных заведения оскорбления в свой адрес, а над 45% издеваются из-за их сексуальной ориентации, для большинства это повлияло на решение о дальнейшем обучении. При этом два ученика из пяти признались, что из-за стычек со своими сверстниками им пришлось пропускать занятия в школе.