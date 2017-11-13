Американский стартап Workhorse Group представил серийный образец электромобиля, оборудованного дроном для помощи курьерам. Об этом пишет CNet.

Дрон в собранном состоянии находится в специальном отсеке на крыше, там же располагается зарядная станция для него. Беспилотник может доставлять письма или легкие посылки (до 4 кг), передвигаясь при этом со скоростью до 20 метров в секунду. Себестоимость доставки дроном оценивается примерно в $0,02 за километр.

Предполагается, что приехав в какой-нибудь небольшой район, курьер или почтальон сможет одновременно разносить посылки самостоятельно и при этом контролировать дрон, который в это же время будет доставлять корреспонденцию в дома, находящиеся на некотором отдалении от основного маршрута – таким образом, будет значительно экономиться время, необходимое для доставки всех посылок по району.

https://www.youtube.com/watch?v=ninQA5M-Xq4

Сам электромобиль представляет из себя небольшой фургон, целиком изготовленный из композитных материалов. Грузовой отсек в нем в зависимости от версии может быть объемом до 2,8 кубометра.

N-Gen может проехать на одной зарядке аккумуляторов до 160 километров – это расстояние можно увеличить до 280 километров, если дополнительно использовать двигатель внутреннего сгорания: при этом расход топлива составит менее 4 литров на 100 километров.

Ожидается, что N-Gen поступит в широкую продажу после выставки в Лас-Вегасе в январе 2018 года. Примерная цена устройства пока не называется.