Мы свыклись с мыслью, что люди читают все меньше и книгоиздание – гибнущий бизнес. Однако это совсем не так, утверждает Олег Новиков, сооснователь издательства «Эксмо», президент издательской группы «Эксмо-АСТ» и безусловный лидер среди российских книгоиздателей. Он убежден, что мода на чтение возвращается, диджитализация всего и вся несет меньше рисков книжной отрасли, чем любой другой, и даже ситуация с пиратами уже не так ужасна, как несколько лет назад. Новиков не сомневается, что российский книжный рынок не только продолжит расти в будущем, но может удвоиться к 2025 году.

– За что вы получили грамоту от патриарха Кирилла?

– Сегодня «Эксмо» – крупнейший издатель православной литературы.

– Это хороший бизнес?

– По-разному бывает. Мы издаем много религиозной литературы и не выделяем отдельно православную, хотя гордимся, что выпускаем такие книги.

– Холдинг «Эксмо-АСТ» был партнером фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Вложенные деньги вернутся? Это было бизнес-решение?

– Ну, они не проходят у нас по статье «реклама», это «социальная деятельность». Но если не вкладывать сегодня в то, чтобы молодое поколение читало, завтра никто не будет покупать наши книги.

– Сколько вы потратили на участие?

– На застройку стенда около двух миллионов рублей, а программу делали силами своих сотрудников.

– У вас в программе были заявлены поэтические баттлы «Русские рифмы». Как они проходили?

– Наши партнеры «Роспатриотцентр» и «Росмолодежь» организовали этот фестиваль литературных баттлов – люди по очереди читали стихи. Я сам не видел, но говорят, накал страстей был до слез.

– А рэп-баттлы вы смотрите?

– Нет.

– В баттле с Гнойным Оксимирон целый раунд посвятил книге «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. Это книга для высоколобых, но сразу после баттла она попала в топ-40 на «Озоне» и до сих пор продается с пометкой «бестселлер». Что, по-вашему мнению, может пробудить интерес к чтению?

– Первое – это сам продукт. Если человек получил удовольствие от книги, он идет и покупает следующую. У нас предложение рождает спрос в отличие, например, от продуктов питания, где спрос стабилен. Ярких писателей всегда не хватает, но будет хорошая книга – будет спрос. Второе – это информирование. В год в стране издается 117 тысяч наименований, у нас в холдинге – порядка 17 тысяч. Проблема большого выбора негативно влияет на сам выбор. Человек выбирает в магазине из пяти книг и уходит, ничего не купив. Все взять – это много и выбрать невозможно. Соцсети, веб-сайты, блогеры – хорошие проводники информации о книгах. На наши ресурсы сегодня приходит более трех миллионов человек в месяц. Это то, что помогает.

– Вы издавали в России «50 оттенков серого».

– Да, и продали около миллиона экземпляров.