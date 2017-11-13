Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покинет свой пост. Об этом сам он рассказал РБК.

Муратов подтвердил слова одного из источников РБК, что он «устал». «Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года – это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», – добавил он.

По словам Муратова, на пост главреда «Новой» будут претендовать три сотрудника газеты. Это шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин, генеральный директор издания Сергей Кожеуров, редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

Источник РБК в газете заявил, что Муратов возглавит редакционный совет издания – новый орган, состав которого определят 17 ноября, и «сохранит за собой ключевые вопросы».

Муратов основал «Новую газету» вместе с другими бывшими журналистами «Комсомольской правды» – Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Главредом издания Муратов стал в феврале 1995 года.

Осенью 2017 года «Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова, а также орден мужества имени Сахарова. Орденом также наградили журналиста издания Худоберди Нурматова (Али Феруза).