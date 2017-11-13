В США российский телеканал RT 13 ноября зарегистировался в качестве иностранного агента. Об этом рассказала главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, «между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», – сказала Симоньян.

На прошлой неделе Симоньян объяснила, что RT решил рисковать и не ждать ареста имущества или сотрудников. Тем не менее, требования Минюста США главный редактор телеканала считает «дискриминационными» и противоречащими «принципам демократии и свободы слова». Симоньян уверена, что телеканал оказался в неравных условиях по сравнению с другими иностранными СМИ, работающими в США. В список американского Минюста входят, например, газета The China Daily и японский телеканал NHK.

В России готовят ответ на регистрацию RT в качестве иностранного агента. Роскомнадзор подготовил предложения по мерам, которые устанавливают «особый порядок приостановления и прекращения деятельности иностранных СМИ» и вводят досудебную блокировку отдельных сайтов или организаций.

В Госдуме хотят ограничить аккаунты иностранных СМИ. Если зарубежное СМИ признают иностранным агентом, то на страницах в социальных сетях издание должно будет вывесить предупреждение.