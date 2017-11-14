Иван Тимченко, имя и фамилия которого совпадают с данными сына владельца Volga Group Геннадия Тимченко, продал свою квартиру в центре Москвы. Покупателем выступила тезка дочери главы «Роснефти» Игоря Сечина – Инга Каримова, выяснил телеканал «Дождь».

По данным «Дождя», апартаменты площадью 200 квадратных метров были проданы в апреле 2017 года. Стоимость квартиры оценивается примерно в $4,7 млн.

В Volga Group пока не прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил телеканалу: «С какой стати нефтяная компания будет заниматься анализом покупки частными лицами квартир друг у друга? Я не понимаю вообще, почему это может быть объектом интереса. Какие-то люди покупают какие-то квартиры. Мы не знаем, что это за люди, какое отношение они имеют к производственной деятельности компании “Роснефть”».

Дом, где находится проданная квартира, расположен в Шведском тупике. Часто его называют «домом друзей [президента РФ Владимира] Путина»: согласно данным Росреестра, там живут, например, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава «Транснефти» Николай Токарев, семья бывшего министра связи Леонида Реймана, бывшая жена Сечина Марина, экс-супруга председателя правления ВТБ Андрея Костина. Ивану Тимченко в указанном доме принадлежит, кроме проданной, еще три квартиры.