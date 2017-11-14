Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в твиттере свою переписку с WikiLeaks (по его словам, целых три «огромных» ответа), которую он вел в сентябре-октябре 2016 года, когда в стране шла предвыборная кампания. Судя по выложенным скриншотам, на большинство запросов проекта Трамп-младший не ответил.

В частности, WikiLeaks запросил у Трампа-младшего комментарии по проекту putintrump.org, где сообщалось о связях его отца и президента России Владимира Путина. Трамп-младший ответил, что не знает людей, которые делают этот сайт, но «поспрашивает» о них.

В октябре Трамп-младший прокомментировал WikiLeaks слова Хиллари Клинтон о возможности покончить с основателем проекта Джулианом Ассанжем при помощи беспилотника: по мнению Трампа, удивительно, как Клинтон удается уйти от ответственности за такие высказывания. На более позднюю просьбу WikiLeaks «слить» им налоговую декларацию Трампа-старшего его сын не ответил.

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13 ноября о контактах сына президента США с WikiLeaks во время президентской кампании 2016 года написал The Atlantic. Журнал получил переписку Трампа-младшего с проектом от неизвестных источников. В публикации отмечалось, что эти данные также имеются в распоряжении комитетов Конгресса по разведке, расследующих возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

Во время президентской кампании 2016 года власти США не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, американская разведка заявляла, что российская сторона использовала Wikileaks для распространения данных, полученных «русскими хакерами» после взлома предвыборного штаба Клинтон. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.