13 ноября RT официально зарегистрировался как иностранный агент в США. Вечером того же дня американский Минюст опубликовал документы, которые телеканал подал при регистрации. В нескольких анкетах указываются источники финансирования, расходы, дается характеристика работе телеканала. Republic изучил документы и собрал самое главное.

В документах указано, что американское бюро телеканала, которое называется T & R Productions LLC работает на российскую АНО «ТВ-Новости». Организация, следует из отчета, в значительной степени финансируется российским правительством. Хотя RT отдельно отмечает, что телеканалу неизвестно, кто именно «контролирует, владеет, руководит или субсидирует» АНО. Поэтому предоставить сведения об этих пунктах канал не может. Хотя на своем же сайте RT указывал, что «Новости» субсидируются из российского бюджета.

Минюст США

Для сравнения, в документах CCTV America (американское бюро Центрального телевидения Китая) есть ответы на все эти пункты. Там указано, что структура полностью подчиняется Государственному совету КНР.

Анкета заполнена от имени гендиректора T & R Productions и директора информационного вещания телеканала RT America Михаила Солодовникова. Он подписался под пунктом, по которому в случае предоставления ложной информации заявитель будет нести ответственность как лжесвидетель. Годовая зарплата Солодовникова – $670 тысяч, в отчетности он указан как единственный сотрудник. Гендиректор T & R Productions – гражданин США, был натурализирован в 2013 году после брака с американкой.

RT указал, что не занимается политической деятельностью. Телеканал выпускает новости, ток-шоу, развлекательные программы, которые «предназначены для того, чтобы информировать, а не влиять». Программы, отмечается в документе, «отражают баланс в комментариях».

Общие расходы телеканала за август и сентябрь 2017 года превысили $6 млн. На зарплаты за два месяца RT потратил $1,6 млн, на командировки – $259 тысяч, на продакшн – чуть больше миллиона долларов.

Минюст США

В публичной отчетности есть сканы договоров между АНО «Новости» и T & R Productions на создание контента (как программ для телевидения, так и статей для сайта rt.com). Но в них не указывается, сколько получает конечная сторона – эти места просто пустые. RT только упомянул, что 31 октября 2017 года получил от «Новостей» $350 тысяч на создание продукции.

Минюст США

В документации RT должен был указать, как телеканал представлен в интернете (сайт, социальные сети, электронные адреса). В анкете написали только то, что у него есть ютуб-канал. Аккаунты в фейсбуке, твиттере, как и сайт, не указываются. Для сравнения, у китайской газеты China Daily и японской радиовещательной корпорации NHK раскрываются все страницы в соцсетях и сайты.