Российские власти в преддверии президентских выборов намерены увеличить число «позитивных новостей», свидетельствующих о качественном управлении страной. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказались рекомендации крупнейшим отечественным компаниям, какие именно события им следует освещать, и каким образом.

Как указывает агентство, инструкции на семи листах Минэнерго РФ направило 45 организациям, работающим в нефтегазовой сфере, в их числе «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк» и «Сургутнефтегаз». При этом выборы в документе не упоминаются.

В рекомендациях отмечается, что компаниям следует сосредоточиться на «победах и достижениях», а также по возможности упомянуть, что «господдержка помогла им преодолеть кризис, восстановить производство, получить новое оборудование и создать рабочие места для местных жителей». В качестве примеров «позитивных новостей» упомянуты, среди прочего, публикации о «новом Алексее Стаханове» – кузбассовце Евгении Косьмине, а также о 700 рабочих мест для тольяттинцев, создающихся Сбербанком.

Власти предполагают, что о позитивных новостных поводах компании будут сообщать еженедельно по понедельникам (самое позднее – по вторникам). По данным Reuters, «новостная инициатива» исходила от первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику.

Ни одна из упомянутых компаний, а также Минэнерго, представитель Кириенко и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировали публикацию Reuters. В агентстве отметили, что пока неясно, последовали ли компании рекомендациям правительства, а также какие еще компании, кроме нефтегазовых, получили инструкции о «поставке» позитивных новостей.

О том, что в Кремле придумали план по росту числа позитивных новостей перед выборами под условным лозунгом «жизнь налаживается», в середине октября сообщала «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники, близкие к правительству и Администрации президента. По данным «Би-би-си», систематизировать сбор информации, свидетельствующей об улучшении жизни населения, попросил Кириенко.