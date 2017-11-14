Американское Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов первые одобрило применение «цифровой таблетки» Abilify MyCite, в которой есть сенсор для отслеживания. Это нужно для того, чтобы пациенты не пропускали прием лекарств. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства США.

Сенсор встроен в таблетки арипипразола – это антипсихотики, которые выписывают больным шизофренией, биполярным расстройством и в качестве дополнения к антидепрессантам. В системе «цифровой таблетки» также есть устройство, которое пациент должен прикрепить к своему телу.

Каждый раз, когда лекарство соприкасается с желудочным соком, то сенсор (он сделан из меди, магния и силикона) создает электрический сигнал. Глава одной из компаний-производителя Proteus рассказал NYT, что механизм похож на то, как вырабатывается электричество из картофеля и других овощей или фруктов.

Через несколько минут после растворения устройство на пациенте, которое нужно менять каждые семь дней, получает сигнал. Оно же отправляет через Bluetooth дату, время приема таблетки и активность человека в приложение на смартфоне. Туда же можно заносить уровень своего настроения и время отдыха. Эта информация передается на серверы врачей, у которых есть доступ к болезни пациента.

В теории, технологию можно использовать для того, чтобы контролировать прием опиоидов пациентами, которым недавно сделали операцию.

Abilify MyCite должна поступить в продажу в 2018 году для ограниченного числа пациентов, цена такой «цифровой таблетки» пока неизвестна.

Некоторые пациенты могут бросить принимать лекарства после того, как почувствуют себя лучше. Из-за этого их здоровье может ухудшиться, Abilify MyCite должна бороться именно с этим. Эксперты в разговоре с NYT уже сравнили «цифровую таблетку» с «Большим братом в сфере медицины». Кроме того, у больных психическими расстройствами может быть паранойя или галлюцинации. Поэтому пока неизвестно, как они примут такую цифровую технологию.