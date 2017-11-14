Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели в понедельник в Белграде третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Итоги этой закрытой встречи, которая длилась целый день, традиционно не разглашаются. Однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что главной темой переговоров должен был стать вопрос о миротворческой миссии ООН в Донбассе. А влиятельная американская газета The Wall Street Journal в конце прошлой недели сообщила, что США в ответ на инициативу Путина от 5 сентября и уже внесенный в СБ ООН российский проект резолюции планируют внести предложение о введении в Донбасс международного миротворческого контингента численностью до 20 тысяч человек.

Переговоры Суркова и Волкера прошли на фоне сорванной встречи президентов на саммите АТЭС во Вьетнаме, где предполагалось задать переговорщикам дополнительные ориентиры, но этого не произошло. Дополнительным негативом стал, по данным ОБСЕ, рост в 2017 году числа нарушений перемирия и гражданских жертв в зоне конфликта (425 человека, из них 39 детей, что больше, чем за такой же период 2016 года).

Американская инициатива якобы вызвана появившимися на Западе надеждами, что Владимир Путин ищет сохраняющие лицо пути выхода из Донбасса.