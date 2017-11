Генпрокурор США Джеф Сешнс поручил своим подчиненным рассмотреть возможность назначения специального прокурора, который мог бы расследовать возможные связи между фондом Клинтонов и урановой сделкой с Россией. Об этом сообщает NBC.

Фото: Carlos Barria / REUTERS

В письме помощника генпрокурора Стивена Бойда в адрес юридического комитета Конгресса говорится, что старшие прокуроры, подчиняющиеся непосредственно главе ведомства, представят рекомендации по поводу того, следует ли инициировать формальное полноценное расследование и назначать спецпрокурора по этому делу.

В Минюсте не опровергли и не подтвердили факта того, что формальное расследование уже ведется, призвав не спекулировать на эту тему.

История вопроса

Канадская компания Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с активами в США, Австралии, Танзании и Казахстане. Российское «Атомредметзолото» (входит в Росатом) консолидировало 100% акций Uramium One в 2013 году. Правительство США одобрило продажу Uranium One россиянам за три года до этого. В результате сделки Росатом получил контроль над более чем 20% добываемого в США урана.

Тема сделки впервые начала активно использоваться в качестве политического инструмента в прессе в 2016 году, накануне выборов президента США. Тогда СМИ начали активно обсуждать роль Хиллари Клинтон, занимавшей в 2010 году должность госсекретаря, в заключении соглашения. Вновь она была поднята республиканцами осенью 2017 года на фоне обвинений о связах с Россией членов штаба победившего Клинтон Дональда Трампа.

В октябре 2017 года издание The Hill примерно опубликовало доклад, из которого следовало, что ФБР еще в 2009 году располагало информацией о возможном подкупе американских чиновников и менеджеров со стороны России. В том числе, бюро якобы было известно и о многомиллионных переводах в фонд Клинтонов.

После этого по теме высказался президент США Дональд Трамп, назвавший продажу Uranium One «одной из важнейших историй десятилетия» и «современным Уотергейтом» и посетовавший, что СМИ уделяют ей мало внимания.

Сама Клинтон подчеркивала, что обвинения в ее адрес не подкреплены никакими доказательствами и заявляла о том, что история вокруг «ядерной сделки» создана с целью отвлечь внимание от предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США.

Ожидается, что в ближайшее время на закрытых слушаниях в Конгрессе выступит осведомитель ФРБ по урановой сделке. Ранее он был связан с администрацией Барака Обамы соглашением о неразглашении информации, однако минюст разрешил ему раскрыть законодателям детали, связанные с подкупом на урановом рынке.