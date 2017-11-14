Представители всех фракций Госдумы согласовали поправку в закон о СМИ, которая определяет, какое зарубежное СМИ может быть признано иностранным агентом. Об этом рассказал вице-спикер Петр Толстой, передает «Интерфакс».

«СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур – госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», – заявил он.

По словам Толстого, какое СМИ получит статус иностранного агента, будет решать Минюст. Как и НКО, признанное иностранным агентом, СМИ с этим статусом должно будет соответственно маркировать свою продукцию. Толстой уточнил, что информагентства, имеющие зарубежных подписчиков, иностранными агентами признаваться не будут.

Вице-спикер добавил, что зарубежные СМИ, которые откажутся подчиниться закону об иностранных агентах, «перестанут работать на территории Российской Федерации». Толстой подчеркнул, что новых наказаний по сравнению с предусмотренными для НКО, отказавшихся зарегистрироваться как иностранные агенты, законодатели не предлагают.

Планируется, что поправка в закон о СМИ будет принята Госдумой во втором и третьем чтениях 15 ноября и в тот же день поступит в Совет Федерации.

Поправка о СМИ – иностранных агентах разрабатывалась депутатами в ответ на действия властей США, которые вынудили российский телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как заявил 13 ноября первый замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в России под действие аналогичного закона могут попасть «Радио Свобода», Deutsche Welle, CNN, «Голос Америки» и «ряд других структур».