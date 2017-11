Группа исследователей нашла следы самого древнего виноделия. В Грузии обнаружили глиняную посуду, в которой восемь тысяч лет назад изготавливали этот напиток. Научную работу об этом опубликовали в ведущем научном американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Работу вела группа археологов и ботаников из Грузии, Европы и Северной Америки. Вместе они исследовали две деревни в 50 км к югу от Тбилиси. На раскопках ученые нашли характерные для неолитической культуры объекты: круглые дома из глинистого кирпича, каменные и костяные инструменты, а также следы выращивания пшеницы, ячменя и фермерских хозяйств.

Среди всех этих объектов нашли глиняную посуду. Одна из емкостей оказалась почти в метр высотой и в метр шириной, ее объем – 300 литров. Она была украшена каплями, что, по мнению исследователей, было изображением винограда.

Чтобы определить, сколько лет емкостям, пришлось сделать радиоуглеродное исследование глиняной посуды и почвы. Оно показало, что возраст горшков – около шести тысяч лет до нашей эры. Также проанализировали и химические следы вина в посуде.

Ученые считают, что их наполовину закапывали в землю, чтобы дать соку забродить. Подобные керамические изделия, которые называются квеври, используют в Грузии и по сей день.

Раньше ученые считали, что виноделие началось семь тысяч лет назад. Глиняную посуду того периода откапывали на северо-востоке Ирана. Древнейшие следы настаивания напитков, которым было девять тысяч лет, находили и в китайской провинции Хэнань. Анализы показали, что жидкостью, которая содержалась в емкостях, была смесью рисового пива, боярышника, винограда и медовухи.