В Тиморском море готовится к работе первый в мире плавучий завод по производству сжиженного природного газа – FLNG Prelude. Встав над одноименным месторождением газоконденсата, он четверть века будет производить и отгружать потребителям столь востребованное углеводородное топливо. А когда закончится газ там, его перетащат в другое место. Такая технология открывает новые возможности.

На планете не так уж и много гигантских и просто крупных месторождений природного газа и газоконденсата. А еще меньше мест, где рядом с месторождениями можно построить завод по его сжижению или проложить трубопроводы к потребителям или хотя бы к заводам по производству СПГ.