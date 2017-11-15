В Сирии завершаются бои за город Абу-Камаль, который называют последним оплотом «Исламского государства». В борьбе с ИГИЛ интересы других участников конфликта частично совпали. Но военные поражения группировки означают лишь высвобождение сил, которые стороны могут использовать друг против друга, в том числе и за пределами Сирии.

Это касается одного из наиболее активных участников войны – Ирана, для которого это эпизод борьбы за влияние в регионе (в частности, против Саудовской Аравии, поддержавшей сирийскую оппозицию). Чтобы поддержать режим Башара Асада, он послал в Сирию войска и принял участие в создании местных проправительственных сил. На стороне Асада также воюют отряды ливанского движения «Хезболла» и некоторые другие группировки, близкие Тегерану, включая дивизию «Фатимиюн», созданную из афганских беженцев.

Сирийские мятежники считают, что разбили бы войска Асада вскоре после начала войны, если бы не Иран. «Сирийская армия почти развалилась. Но тут появились иранцы, привели с собой “Хезболлу”, иракское и афганское ополчение. Именно они по большей части воевали вместо сирийской армии», – говорят они.

Война в Сирии не закончена. Но конфликт как противостояние региональных сил, скорее всего, будет продолжаться и после ее завершения. Один из командиров Корпуса стражей исламской революции, курирующего иранские прокси-группировки в Сирии, заявил, что они «готовы защищать исламские ценности, не обращая внимания на границы».