Знак процента в витрине. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

У правительства России нет новых идей, как спасти экономику, а Путину этот вопрос явно безразличен. В результате российская экономика снова положилась на потребителей. Именно они начинают более активно брать кредиты для покупки недвижимости и импортных товаров. Экономика растет, но незначительно. Подобный темп будет сложно поддерживать без более значительных перемен.