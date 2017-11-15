Знаменитый футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл дал интервью главному редактору Wired Николасу Томпсону. Он рассказал о том, как изменится мир к 20-м годам. Курцвейл уверен, что не останется ни одной сферы, которая не ощутит на себе влияние искусственного интеллекта.

К его словам стоит прислушаться. Ведь из 147 предсказаний, которые сделал Курцвейл с 90-х годов, 115 сбылись и еще 12 оказались «по сути верными» (то есть он ошибся на год-два). Таким образом, у его пророчеств поразительная степень точности – 86%.