Пока традиционные СМИ в России испытывают проблемы, появляется все больше сайтов, не претендующих на широкий охват, а рассказывающих об одной-единственной теме, используя при этом современные приемы медиа. Среди них достаточно много исторических проектов; проводимая ими систематизация прошлого кажется ответом на запрос общества, желающего знать больше о себе и своей (и даже чужой) истории. Наверное, самый известный пример – 1917, ведущий подробную хронику революционного года. Republic рекомендует еще восемь проектов, которые достойны вашего внимания.

Чапаев

История советского кино в истории страны

Сайт https://chapaev.media/ Кто поддерживает. Фонд кино. Запуск. В апреле 2017 года проект начала команда журнала «Сеанс» под руководством Любови Аркус, заместитель главного редактора – Василий Степанов. Периодичность публикаций. В соцсетях выходит один-два материала в день.

Василий Степанов: «Чапаев» задуман как большой и долгий просветительский проект. Понадобится как минимум два-три года, чтобы он начал напоминать задуманное. Наша цель – открыть историю советского кино во всех ее аспектах. Каждый курс проекта – рассказ о фильмах и людях, которые их делали и смотрели. Мы говорим из двух времен: современной России и России XX века. Кинематограф в каком-то смысле идеальное зеркало для истории, как подсолнух из мультфильма про Алису Селезневу. Кино многое запоминает и сохраняет, чтобы потом слой за слоем отдавать эту память новым поколениям зрителей.

Недавно у нас вышел курс по «историко-революционному фильму». Но в нем мы рассказываем не только об игровом кино о революции (от «Октября» Эйзенштейна до сериала «Троцкий»), но и сделали, например, большой материал о кинохронике времен Гражданской войны, нашли специалиста, который занимается именно этим вопросом, – историка кино Дениса Федорина, опубликовали фрагменты архивного киноматериала, который он реконструирует. Такая работа невозможна без помощи архивных институций: Красногорского архива кино- и фотодокументов, Госфильмофонда РФ, РГАЛИ и ЦГАЛИ и многих других. Тесное общение с экспертами – важная особенность работы «Чапаева». Если хочешь узнать что-то по истории отечественной анимации – иди к Георгию Бородину; изучаешь творчество Маргариты Барской – обращайся к Наталье Милосердовой и Олегу Ковалову.

Планы. В работе около десяти больших хронологических и тематических блоков, которые выйдут в 2018 году. Среди них три про кино военного периода: взгляд на киноиндустрию важных режиссеров, актеров, сценаристов того времени, условия, в которых они работали. Готовятся курсы об отдельных важных для нас фильмах – например, о феноменальной и недооцененной картине Виктора Соколова «Друзья и годы»; об авторах – Шукшине, Сокурове и других. Степень погружения можно оценить по уже существующим курсам об Алексее Балабанове и Маргарите Барской.

За обновлениями проекта удобнее следить в Facebook или «ВКонтакте»

Пример