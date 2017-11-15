Игорь Сечин, ключевая фигура в уголовном процессе против Алексея Улюкаева, накануне годовщины задержания последнего не явился в суд. Повестка была доставлена по месту работы, но там отказались ее принимать. Суд повторно вызвал главу «Роснефти» по электронной почте – на 15 ноября. Бегать от суда Сечину будет непросто: дело не только в законе, но и в репутации – откровенное презрение к институтам права будет подчеркивать не только вседозволенность, но и уязвимость одной из самых противоречивых фигур современной России.

Сечин не мог прийти 13 ноября в суд сразу по нескольким причинам. Главная – изменение фактического статуса главы «Роснефти» в уголовном процессе: через несколько месяцев после ареста министра Сечин выпустил из своих рук инициативу и из вероятного вдохновителя превратился в наблюдателя, которому при этом не хочется ни играть роль инструмента в чужих руках, ни позволять своим недругам использовать процесс как фактор давления.