Четыреста пятьдесят человек, четыре фракции, множество разнонаправленных интересов, систем ценностей и просто человеческих характеров – сколько времени им потребуется, чтобы принять сложное решение, необходимость в котором возникла только что? Правильный ответ – нисколько; идею от реализации отделяют даже не дни, а часы, и никто не пытается делать вид, что неожиданный закон придуман в Госдуме, обсуждается Госдумой и принимается ею. Помимо прочего, это важное уточнение сложившегося в России языка политических жестов, когда жестом становится сама скорость принятия закона, то есть нам показывают, до какой степени возмущена власть признанием телеканала RT иностранным агентом в США, и главный эффект от «поправок к поправкам» о СМИ-иноагентах – это сам факт их принятия, а не будущая практика их применения.

Про практику, судя по комментариям экспертов и депутатов, формальные авторы и исполнители поправок еще сами не понимают, как она будет выглядеть. Конструкция «могут быть признаны» указывает на возможность легальной избирательности правоприменения, уже знакомой некоммерческим организациям, не первый год живущим при законе об иностранных агентах и нежелательных организациях, и, когда пресса пишет, что формально под требования новых поправок попадают даже «Матч-ТВ» и СТС, это тоже признак будущей избирательности применения. Как-то само собой подразумевается, что всех подряд в иноагенты записывать никто не станет и заветное клеймо вместе с нулевой толерантностью проверок, также уже знакомой многим НКО, достанется только некоторым СМИ из самой очевидной группы риска.