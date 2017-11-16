В середине ноября менеджер российской медиакомпании Полина, которая сейчас живет в Марселе, вернулась во Францию из Москвы. В магазине у дома она заметила, что на полке, где обычно лежало сливочное масло в брикетах, было пусто. «Мы тогда пошутили еще, что, видимо, это забастовка оберточников», – сказала она Republic.

В супермаркете покрупнее продукта тоже не оказалось: ни в брикетах, ни в пластиковых коробках масло купить не удалось. На прилавке покупателей ждал только растительный маргарин и записки с извинениями: магазины обещали сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить недостачу продукта. Франция столкнулась с очередным обострением «масляного кризиса», который то стихает, то усиливается уже несколько месяцев.

Вопрос цены

К нехватке сливочного масла во Франции привела сложная цепочка событий. Во всем мире спрос на этот продукт неуклонно рос, что заставляло производителей и ретейлеров постоянно менять торговую стратегию: либо делать акцент на внутреннем рынке Франции, либо увозить сырье и продукцию за рубеж. В то же время в самой Франции объем поставок продукта стал не поспевать за спросом.

Тьерри Рокфей, руководитель французской Федерации производителей молочных продуктов (FNPL) сказал Bloomberg, что причина нехватки масла «исключительно французская». Франция занимает первое место в Евросоюзе по потреблению этого продукта. По его мнению, местные ретейлеры невольно спровоцировали ценовую войну, которая в итоге ударила по покупателям. Как правило, французские ретейлеры категорически отказываются повышать стоимость любых продуктов даже на несколько центов (последствия политики социалистов при президенте Франсуа Олланде). Это вынудило производителей масла перенаправить поставки в другие страны, где был хороший спрос за более высокую цену.

Горячий продукт

Среднемировые цены на масло выросли почти втрое, до семи тысяч евро за тонну (около восьми тысяч долларов), хотя еще в 2016 году продукт стоил всего две с половиной тысячи. Европейские цены тоже достигли пика – шесть с половиной тысяч евро. По данным Еврокомиссии, это максимум с 2000 года, когда ведомство только начало собирать подобную информацию.