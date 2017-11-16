В часе езды на север от Ванкувера когда-то была свалка токсичных отходов. Сейчас там в длинном, похожем на амбар здании, использовавшемся для очистки воды, находится компания Carbon Engineering. Она финансируется правительственными грантами и частными инвесторами, в числе которых Билл Гейтс. Сфера деятельности Carbon Engineering лежит где-то между переработкой токсичных отходов и алхимией: здесь разрабатывают технологию, которая позволит высасывать тонны углекислого газа из атмосферы и спасет планету от катастрофических последствий накопления парникового газа. Если технология будет работоспособной, речь пойдет не только о благородной миссии, но и об огромном рынке с потенциалом в триллионы долларов.

Опубликованный 13 ноября отчет Global Carbon Project свидетельствует о рекордных выбросах CO 2 в 2017 году. Скорее всего, рекорд будет побит в следующем году, а затем через год и еще через год. Но если Carbon Engineering и другие подобные компании достигнут своей цели, этот процесс можно будет не только замедлить, но и пустить вспять – человечество добьется «негативной эмиссии» СО 2 , даже если перестанет пытаться сократить выбросы. Это почти волшебная перспектива, которая пока существует скорее в теории. На практике же, пишет в New Yorker журналистка, обладательница Пулитцеровской премии Элизабет Колберт, новые технологии могут стать не столько спасительной страховкой для целой планеты, сколько источником огромного риска.