Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект «О патриотическом воспитании». Под ним подписались 48 депутатов.

В пояснительной записке сказано, что цель законопроекта – установить единый подход к патриотическому воспитанию и определить терминологию. Депутаты дали определение понятиям «патриотизм», «отечество» и «патриотическое воспитание».

«Отечество – Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации», – сказано в документе.

Задачами российской политики в области патриотического воспитания депутаты назвали формирование «общероссийского национального самосознания», и «привлечение традиционных для России религиозных конфессий для формирования у граждан потребности служению Отечеству, его защите». Указываются также воспитание у населения уважения к труду, закону и символам России.

Рассмотреть проект закона должны до конца 2017 года. В случае принятия, он начнет действовать с 1 января 2018 года.