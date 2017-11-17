84% населения планеты исповедуют ту или иную религию, говорится в масштабном исследовании Pew Research Center. Считается, что религия напрямую влияет на нравственность человека, поэтому даже неверующие часто относятся к религиозному воспитанию положительно. Более того, в Америке атеистам и агностикам доверяют меньше, их даже считают аморальными – именно поэтому они вряд ли будут избраны на высокую политическую должность, в том числе и на пост президента США.

Когнитивная психология настаивает на прямой связи между интуитивным мышлением и верой в бога. Напротив, когда человек начинает мыслить аналитически, его религиозность угасает. Впрочем, не стоит поспешно объяснять веру в бога чистой интуицией. Свежее международное исследование выявило, что религиозность возникает и поддерживается под влиянием многих факторов, в том числе воспитания. Как пару лет назад показал нашумевший эксперимент психологов Чикагского университета, отпрыски религиозных родителей (христиан и мусульман) не настолько альтруистичны, как этого хотелось бы их папам и мамам.

Так ли это на самом деле? Год спустя другие ученые пересмотрели результаты эксперимента.