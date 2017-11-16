В Зимбабве военные захватили столицу Хараре, заняли телецентр, перекрыли дороги, блокировали государственные учреждения и полицию. Несколько политиков – министр финансов, заместитель главы спецслужбы и лидер молодежного крыла партии власти – были арестованы. 93-летний президент Роберт Мугабе заключен под домашний арест.
Мятежники заявили, что президент «в безопасности». В обращении, которое они распространили по телевидению, говорится, что их цель – «преступные элементы в президентском окружении, из-за которых страдают общество и экономика». Другие силовые структуры получили предупреждение не вмешиваться.