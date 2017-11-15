Импланту для памяти впервые удалось улучшить память испытуемых, пишет New Scientist.

Устройство состоит из электродов. Оно имитирует то, как мозг обрабатывает воспоминания, чтобы улучшить показатели памяти. Имплант может улучшить память во время упражнений на запоминание примерно на 30%, утверждают ученые.

Для исследования команда Донг Сонга, профессора биомедицинской инженерии в Университете Южной Каролины, отобрала 20 испытуемых и вживила им в мозг импланты, которые используются для лечения эпилепсии. Устройства после внедрения собирают информацию о том, как ведет себя мозг во время тестов, которые задействуют кратковременную и рабочую память.

После этого устройство направляло электроды в области гиппокампа (часть мозга, отвечающая за обучение и память), которые активизировались на первом этапе испытаний. Стимуляция помогла улучшить показатели работы кратковременной памяти на 15%, а рабочей – на 25%. Когда исследователи в случайной последовательности активизировали области мозга, то результаты тестов ухудшались.

Исследователи утверждают, что с помощью импланта можно улучшить и другие показатели работы мозга, например зрение или движение. Если дальнейшие испытания прибора окажутся успешными, то его можно будет применять для лечения деменции или болезни Альцгеймера.