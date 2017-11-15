Рейтинговое агентство Fitch выпустило доклад «Российский потребительский рынок в контексте глобальных трендов», в котором проанализировало изменение доходов россиян и их потребительскую активность за последние три года. Основные положения доклада приводит «Би-би-си».
- За период с 2013 по 2017 год доходы российских потребителей совокупно сократились на 11%. При этом, однако, доля населения с уровнем доходов, близким к прожиточному минимуму, сократилась.
- Более 60 тысяч рублей (данные 2016 года) зарабатывают лишь 10,5% россиян. За три года до этого этот показатель составлял 7,1%. Пятая часть населения (21,1%) зарабатывает от 30 до 60 тысяч рублей.
- Падение курса рубля по отношению к доллару привело к тому, что доля россиян с доходом меньше $220 выросла в три раза в период с 2013 по 2016 год (с 10% до 29%). Примерно на столько же упал процент жителей РФ, зарабатывающих более $900 (c 28% до 11%).
- За тот же срок средняя начисленная зарплата с учетом паритета покупательной способности снизилась, но незначительно. В 2013 году средняя начисленная зарплата по ППС в России составляла $1552, в 2016 – $1451.
- По уровню средней зарплаты по ППС Россия отстает от стран не только Западной, но и Восточной Европы. Средняя начисленная зарплата по ППС в Германии составляет $3866, в Испании – $3111, в Чехии – $1977, в Литве – $1912.
- Количество потребителей, пользующихся кредитами, на протяжении последних нескольких лет остается практически неизменным. Рост кредитования, фиксируемый в последние месяцы, в Fitch объяснили увеличением объемов кредитов и снижением ставок.
- Несмотря на замедление восстановления макроэкономических показателей, потребительская уверенность вернулась к уровню 2010–2012 годов. По мнению аналитиков Fitch, этому значительно способствует уменьшение уровня инфляции.