Sberbank CIB (инвестиционное подразделение Сбербанка) извинился перед «Роснефтью» за отчет с критикой главы компании Игоря Сечина. Об этом глава Sberbank CIB Игорь Буланцев сообщил ТАСС.

«Мы считаем недопустимыми подобную форму оценок в отношении наших клиентов в аналитических продуктах Sberbank Investment Research. Мы принесли извинения нашим коллегам в “Роснефти” и встретили понимание с их стороны», – заявил Буланцев.

Аналитики Sberbank CIB в конце октября направили ряду клиентов отчет, посвященный состоянию российского нефтегазового сектора. В нем содержалась глава под названием Rosneft: We Need to Talk About Igor («Роснефть»: нам надо поговорить об Игоре”). Там сообщалось, что инвесторы ожидали от компании “снижения долга” после консолидации ТНК-BP в 2013 году. Вместо этого компания направила $22 млрд на приобретения “без четкой сфокусированности”.

Пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев резко раскритиковал отчет, заявив, что его авторы вышли “за грани своей компетентности”. “Есть ощущение, что составлявшие отчет люди находятся на грани патологии”, – сказал он.

В пресс-службе банка после этого заявили, что выпущенный отчет не соответствовал “принятым стандартам качестве”. В банке заявили, что скорректировали документ, а прошлый признали недействительным.