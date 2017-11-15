Замосковорецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова. Об этом пресс-секретарь суда Эмилия Хиль сообщила «Интерфаксу».

Бученкова объявили в розыск.

9 ноября Бученков не явился на заседание по делу. Представители ФСИН заявили, что с 5 ноября в квартире, где он находился под домашним арестом, живут другие люди.

Позднее сам Бученков подтвердил, что покинул Россию и находится «в одном из государств ЕС», где попросил о политическом убежище. «Власть и вся следственная система меня подводили к этому шагу», – сказал он.

Бученков находился под арестом с декабря 2015 года. Ему вменяли применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и участие в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ). Его перевели под домашний арест в марте 2017 года.

По версии следствия, Бученков ударил полицейского во время столкновений на Болотной площади в мае 2012 года. Сам Бученков утверждал, что в это время находился в Нижнем Новгороде с семьей.