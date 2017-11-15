Сын владельца холдинга News Media Ашот Габрелянов выпустил приложение MakeApp, которое позволяет снимать макияж на фотографиях или же накладывать его. Оно работает странно: программа не только убирает косметику, но и делает цвет лица неестественным. Приложение заметили западные СМИ и раскритиковали его, припомнив Габрелянову его прошлое на телеканале Lifenews.

@gabrelyanov / Instagram

Габрелянов переехал в США в 2015 году, чтобы развивать там видеосервис Babo. В 2016 году вместе со своей командой он сначала выпустил приложение Borsch, которое на основе нейросетей ищет места с самой красивой едой поблизости, потом – Magic, которое накладывает на лица пользователей разные маски.

В апреле у себя в инстаграме Габрелянов написал, что в Magic по ошибке встроили функционал MakeApp. Уже тогда можно было заметить, что функция слишком странно избавляется от макияжа – лица получали неестественные оттенки, а накрашенные брови просто становились светлее. Приложение официально вышло в мае. В российском AppStore у него рейтинг три звезды на основе 94 голосов. В российском Google Play – 3,4 на основе более двух тысяч оценок.

https://twitter.com/gabrelyanov/status/923618982434889728

В интервью BuzzFeed Габрелянов сказал, что не пытался оскорбить женщин своим приложением (в заголовке материала про MakeApp отдельно подчеркивается, что его создал мужчина). Сайт также обратил внимание на большое количество критических комментариев в соцсетях о приложении. Также выяснилось, что оно практически не редактирует фотографии, на которых лица засвечены – редактор BuzzFeed пыталась воспользоваться MakeApp, но оно почти не убрало макияж с ее лица.

https://twitter.com/gabrelyanov/status/924573928974102528

Business Insider назвал Габрелянова «бывшим российским пропагандистом», намекая на его работу в качестве главреда Lifenews, хотя в беседе с изданием он отрицал, что занимался пропагандой. Также сайт решил проверить, как приложение будет работать на темнокожем человеке. У Серены Уильямс на фотографии только поредели брови, а губы стали чуть бледнее. В беседе с BI Габрелянов сказал, что приложение может помочь определить женщин, которые стали жертвой торговли людьми. Комментируя возможные обвинения в расизме, Габрелянов отметил, что программу тестировали на лицах людей разных национальностей.

Габрелянов активно комментировал материалы СМИ, которые написали про его приложения, и даже пообещал подать на BI в суд. Судя по его переписке с сотрудниками издания, сначала в материале его назвали «российским пропагандистом», а потом уже добавили «бывший». В твиттере Габрелянов уже начал искать в США опытного адвоката.

https://twitter.com/gabrelyanov/status/930453344291840000