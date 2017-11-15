Издание Colta опубликовало новый список «нежелательных гостей» VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В списке указаны четыре человека: режиссеры Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев и художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин. Они указаны под номерами 72, 73, 75 и 76 соответственно. Издание уточняет, что поступивший список относится к «секции» театр.

«Деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации», – сказано в описании режиссера.

К биографическим врезам прикрепляются фото и видео театральных постановок. Например, постановка Васильева «Шесть персонажей в поисках автора». В документе сказано, что на шестой минуте видео присутствуют «пошловатые телодвижения актеров, изображающие гомосексуальные отношения».

Список подписан первым заместителем министра культуры Владимиром Аристарховым.

Впервые о существовании списка «нежелательных гостей» сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он опубликовал фотографию аналогичного документа, где были указаны фамилии 12 человек. В том числе в список попали режиссер Александр Сокуров, главред журнала «Сеанс» Любовь Аркус, писатель Борис Акунин.

В министерстве отвергли составление подобного списка.