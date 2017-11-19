По данным Reuters, на время визита Дональда Трампа в Пекин КНР временно ввела запрет на поездки в Северную Корею. Исключение было сделано для туров в приграничный город Синыйчжу. В начале ноября я как раз побывал в Синыйчжу в таком туре. Поездка получилась познавательная и позволила оценить внешние изменения, которые произошли в Северной Корее за три года, – последний раз я там был в 2014-м.

Сразу хотел бы оговориться, что по турпоездкам объективно судить о жизни в КНДР нельзя – туриста возят только по заранее утвержденным направлениям, а просто погулять по городу и пообщаться с людьми он не может. Вообще, в списке методов изучения Северной Кореи турпоездки будут стоять после интервью с беженцами, чтения закрытых документов, утекших из страны, работы со спутниковыми снимками, бесед с северокорейцами вне КНДР и изучения открытых источников – то есть где-то на шестом месте. Тем не менее определенную информацию можно почерпнуть и из турпоездок.