Лидер движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев рассказал телеканалу «Настоящее время», что получил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Он не уточнил, в какой именно.

Мальцев рассказал, что ему «пришлось отсидеть в тюрьме и многое другое». «Я политический беженец – совершенно очевидно для любого. Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление – проблем нет никаких», – заверил он.

Из тюрьмы Мальцева отпустили после того, как он, по его словам, «подтвердил политическую составляющую своего преследования в России».

В конце октября лидер «Артподготовки» был в Париже, политическое убежище он собирался получить во Франции. Мальцев заочно арестован, его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. По словам источника ТАСС, основой обвинения стало его выступление 6 мая на проспекте Сахарова. Собеседник агентства говорил, что слова активиста «имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России». Осенью на него завели дело за организацию террористического сообщества.

Мальцев обещал, что 5 ноября по всей России начнется «революция», он призывал всех своих сторонников выйти на улицы. За несколько дней до нее ФСБ отчиталась, что раскрыла план сторонников «Артподготовки», которые хотели поджечь административные здания и напасть на полицейских, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Спецслужба также пресекла деятельность ячеек движения в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

ФСБ считает, что Мальцев поручил своим сторонникам устроить теракты в России. На Манежной площадь участники движения хотели поджечь сено, а в Московской области – вывести из строя опоры ЛЭП. Также в парке «Зарядье» хотели установить палаточный городок.

Движение Мальцева «Артподготовка», которое тот основал в 2011 году, признано в России экстремистским.