Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи продали на аукционе Christie’s за рекордную сумму – $450 млн. Об этом сказано на сайте аукционного дома.

Ранее самой дорогой из проданных на публичных аукционах считалась картина Пикассо «Алжирские женщины», ее продали за $179 млн. Самой дорогой картиной старых мастеров из когда-либо проданных ранее было «Избиение младенцев» Питера Пауля Рубенса ($77 млн).

Картина принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, он приобрел ее за $127,5 млн. Впервые картину выставили на аукцион в 1958 году, тогда ее продали за £45 как копию. Эксперты заподозрили, что она действительно принадлежит кисти да Винчи в 2007 году, когда началась ее реставрация.

«Спаситель мира» – единственная известная картина да Винчи, находящаяся в частном владении. Произведение датируют примерно 1500 годом.

Дмитрий Рыболовлев потратил примерно $2 млрд на покупку различных произведений искусства. Ранее он выставлял на торги картины Поля Гогена, Густава Климта и скульптуру Огюста Родена.