Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах перед зимней Олимпиадой-2018. Об этом сказано в твиттере организации.

В агентстве сочли, что российская сторона не выполнила два критерия для восстановления: не признала публично выводы расследования Ричарда Макларена о существовании государственной системы допинга и не открыла доступ ВАДА к допинг-пробам.

Министр спорта России Павел Колобков на заседании обещал передать ВАДА допинг-пробы после завершения расследования СК. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, в свою очередь, отметил, что Россия не может признать выводы расследования Макларена, пишет РБК.

«Вероятно, и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждёт полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России», – прокомментировал решение вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Глава ВАДА Крейг Риди заявил, что Международный олимпийский комитет, принимая решение по допуску сборной России к Олимпиаде-2018, «захочет, чтобы РУСАДА была восстановлена в правах», передает «Интерфакс».

РУСАДА признали не соответствующим правилам всемирной организации в ноябре 2015 года.