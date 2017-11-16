Стали известны 32 сборные, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сказано на сайте ФИФА.

Последней прошедшей в финал ЧМ оказалась сборная Перу. Европу на чемпионате представят сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Польши, Португалии, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции.

https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/931014233533374470

От Южной Америки, помимо Перу, выступят Аргентина, Бразилия, Колумбия и Уругвай. Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна представят Коста-Рика, Мексика и Панама. От стран Азии и Африки в финал прошли Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Египет, Марокко, Нигерия, Сенегал и Тунис.

Россия как хозяйка чемпионата прошла в финал без отбора.

Жеребьевка пройдет 1 декабря. Игры чемпионата начнутся 14 июня и продолжатся месяц. Чемпион мира по футболу определится 15 июля.