Газете New York Times пришлось давать официальные объяснения после обращения МИД Украины по поводу карты, на которой Крым был отмечен как спорная территория. Позицию издания приводит РБК.

11 ноября в издании вышел материал «На мосту Путина в Крым будет больше символизма, чем движения». В нем рассказывалось об истории строительства моста через Керченский пролив и анализировался экономический смысл его сооружения.

К материалу было приложено изображение карты, на которой Крым был обозначен одним цветом с Россией. Граница полуострова как с Украиной, так и с Краснодарским краем была отмечена пунктирной линией; на карте также был указано, что полуостров является спорной территорией.

Публикация привлекла внимание министерства иностранных дел Украины, которое обратилось в New York Times с требованием перерисовать карту. Официальный представитель ведомства напомнила, что по версии Украины, Крым является оккупированной территорией, и подчеркнула, что «ошибки должны быть исправлены».

После обращения МИД Украины в редакцию один из авторов материала отметил, что такой способ оформления используется газетой для всех спорных территорий, например, для Голанских высот или для Кашмира.

Официальный представитель New York Times 15 ноября в ответе на запрос российских СМИ подробно объяснил появление карты. Он подчеркнул, что издание придерживается «последовательного подхода» в изображении всех спорных территорий и что в редакции считают, что и карта, и статья дают «четкое и точное описание ситуации в Крыму». Менять карту в газете отказались.

«Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Этот подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. Если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы вообще не писали эту историю», – заявил представитель издания.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.