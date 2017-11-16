За год после блокировки социальной сети LinkedIn число ее пользователей сократилось на 40%, сообщает РБК со ссылкой на исследования Mediascope и SimilarWeb.

Согласно данным Mediascope, посещаемость LinkedIn в сентябре 2016 года составляла 2,3 млн человек, а в сентябре 2017 года упала на 39% до 1,4 млн пользователей. На этом же уровне посещаемость оказалась сразу после блокировки в декабре 2016 года, тогда сайт за месяц посетили 1,5 млн человек (в ноябре – 2,6 млн).

По подсчетам SimilarWeb, в ноябре 2016 года посещаемость составляла 2,8 млн человек, а в декабре опустилась до 1 млн пользователей. По итогам октября 2017 года сайт посетили 1 млн человек, то есть показатель после блокировки остановился на отметке в 1 млн.

Роскомнадзор потребовал заблокировать LinkedIn в октябре 2016 года. Причиной стало то, что социальная сеть не перенесла серверы в Россию, как того требует закон. Представители LinkedIn пытались оспорить это решение, однако Мосгорсуд в середине ноября счел блокировку законной.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в мае 2017 года заявил, что решения властей о блокировке массового ресурса дискредитируют власть. Так он прокомментировал решение украинских властей заблокировать в стране доступ к «ВКонтакте» и «Одноклассникам», а также «Яндексу» и Mail.ru.