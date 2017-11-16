У Италии впервые с 1946 года появился собственный официальный гимн – «Песнь итальянцев», сообщает итальянское новостное агентство ANSA. Раньше использовалась эта же композиция, но как временная и под другим названием – «Братья Италии».

https://www.youtube.com/watch?v=nfrnIs8Ak2Q

Слова к «Песни итальянцев» в 1847 году написал 20-летний Гоффредо Мамели, музыку – Микеле Наваро. Произведение стало популярным во времена Рисорджименто (объединение Италии во второй половине XIX века), но гимном в итоге выбрали «Королевский марш», написанный в 1831 году.

https://www.youtube.com/watch?v=7ynagHgnhsw

«Песнь итальянцев» приняли как временный гимн в 1946 году, после окончания Второй мировой войны, по итогам которой Италия стала республикой.