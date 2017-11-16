Федеральный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак рапортует об успехах. «Напомним, – пишут штабные в пресс-релизе, и правда, грех не напомнить, мы все это знали, конечно, просто чуть-чуть забыли, – что ожидается открытие 7 штабов и 43 представительств Ксении Собчак в российских городах. Во всех городах сейчас проходит конкурс на должность руководителя штаба. Больше всего кандидатов в Санкт-Петербурге (18 человек), Нижнем Новгороде (15 человек), Екатеринбурге (13 человек) и т.д. Главная задача предвыборных штабов на ближайшее время – это мобилизация волонтеров и сбор подписей, а также ведение агитации». Любопытно, конечно, каковы второстепенные задачи штабов и в особенности представительств, если эти – главные (ну, простим копирайтерам нелюбовь к родному языку и поправим мелкую ошибку, дело обычное). Кроме того, стало известно, что Собчак пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет экс-министр экономики Андрей Нечаев.

И давайте будем считать эти новости достаточным поводом для начала разговора.