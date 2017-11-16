За день до заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое в четверг завершилось в Сеуле, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале симптоматичный пост: «Судя по всем инсайдам, завтра ожидается катастрофа с нашей олимпийской сборной. Жалко честных спортсменов и болельщиков, а наши спортфункционеры ходят и докладывают, какие мы крутые и патриотичные».

Симптоматичен этот пост сразу двумя вещами. Во-первых, «инсайдами», которыми по теме российского допинга обладают более-менее все, и при этом они никогда не сбываются. Никто ничего по-настоящему не знает и знать не может. Во-вторых, своим надрывом: у кого-то виноваты «спортфункционеры», кто-то винит «западных партнеров», хотя надрываться надо было раньше.

В Сеуле произошло то, что ожидалось теми, кто внимательно следит за развитием событий последние несколько лет: исполком WADA не рекомендовал своему совету учредителей возобновлять аккредитацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Совет учредителей без особых дискуссий решение утвердил. Никакой катастрофы сегодня не случилось, да и не планировалось.

Что это значит? Всё и ничего.