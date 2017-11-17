В 2007 году Forbes вышел с фотографией главы Nokia на обложке и заголовком «Миллиард клиентов – кто может соперничать с королем мобильных телефонов?». Тогда компания была лидером рынка, но в том же году Apple выпустила iPhone, который стал новым стандартом для устройства связи. Сейчас в мире продается около 1,5 млрд смартфонов в год. А Nokia в 2014 году продала свой телефонный бизнес Microsoft.

Некоторые прогнозы журналистов оказываются достаточно точными. Например, прошлогодний «Гид пессимиста» Bloomberg предсказал победу Дональда Трампа и кибератаки против США. Случаются и совпадения. Economist в 1988 году предположил, что через 30 лет может появиться единая мировая валюта – сейчас некоторые связывают это с криптовалютами.

Мы собрали обложки популярных журналов, которые оказались пророческими или, наоборот, ошибочными.

Byte, 1981

В 1981 году компьютерный журнал Byte опубликовал эскиз «компьютера будущего» – миниатюрный вариант десктопа с клавиатурой и дисководом, который можно будет носить на руке, как часы. Прогноз был полушутливым, но отражал распространенный взгляд на эволюцию компьютеров – уменьшение размеров, но сохранение основных составляющих. Такое отношение существовало и позднее – генеральный директор Microsoft Стив Балмер в свое время предсказывал провал iPhone, ссылаясь в том числе на то, что «у него нет клавиатуры».