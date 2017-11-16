В Зимбабве в ночь на 15 ноября был совершен переворот: военные взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе. Сами они отказываются называть случившееся переворотом, подчеркивая, что это лишь попытка добиться мирного ухода Мугабе от власти. Republic вкратце описывает ситуацию к этому часу.

Мугабе отказывается уходить в отставку. Политик подчеркивает, что он единственный легитимный правитель Зимбабве. Сейчас находящийся под домашним арестом Мугабе ведет переговоры с военными через католического священника: президент настаивает на проведении выборов лидера правящей партии ЗАНУ-ПФ и подчеркивает, что оставит власть, только если проиграет их.

В страну вернулись главные оппоненты Мугабе. 15 ноября в Зимбабве из ЮАР приехал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва – именно ему военные намерены в будущем передать власть. Мнангагва считался преемником Мугабе, однако в начале октября был смещен с поста вице-президента, после чего он был вынужден бежать из страны.

Помимо Мнангагвы, в Зимбабве приехал бывший премьер-министр и один из главных критиков нынешнего режима Морган Цвангираи: в 2008 году ему (единственному в истории) удалось набрать достаточное количество голосов на президентских выборов, чтобы выйти вместе с Мугабе во второй тур. Он о своих намерениях вернуться во власть пока не заявлял.

До сих пор неясно, где находится жена Мугабе, Грейс. По некоторым данным, она удерживается военными вместе с самим президентам, по другим – ей удалось скрыться в Намибии. Грейс Мугабе является одним из ключевых действующих лиц кризиса: именно ее, после отставки Мнангагвы, президент намеревался сделать своей преемницей; это решение вызвало резкое неприятие как у правящей элиты, так и у большинства обычных жителей страны.

Переговоры в правящих кругах об устройстве страны после ухода Мугабе шли задолго до переворота. По данным источников Reuters в разведке, Мнангагва проводил тайные консультации с военными и оппозицией по поводу будущей политической конфигурации на протяжении всего последнего года. Каким именно видели участники переговоров будущее устройство страны, источники не уточняют.

На повседневной жизни Хараре переворот никак не сказывается. Город живет своей обычной жизнью, отмечает Reuters. Улицы остаются спокойными, предприятия и магазины работают в обычном режиме. Военная техника расположена вблизи стратегически важных зданий, однако солдаты никак не ограничивают передвижения горожан.