Бельгийская комиссия по азартным играм начала расследование из-за новой игры по вселенной «Звездных войн» – Battlefront 2. Причиной послужило то, что в ней игроки могут за дополнительные деньги купить ящики с добычей, «лутбоксы», в которых могут быть разные улучшения. Это еще один удар по издателю игры, компании Electronic Arts, которая попала под мощный шквал критики игроков из-за внутренних микротранзакций.

Бельгийский регулятор обратил внимание, что покупатели лутбоксов не знают, что наверняка получат из ящиков. Награда может быть как простой, так и очень редкой, но на это тратится одно и то же количество премиальной внутриигровой валюты, которая покупается за реальные деньги. Глава комиссии сказал в интервью бельгийскому телеканалу VTM NIEWS, что это опасно для несовершеннолетних, которые тратят много денег. Под расследование попала игра Overwatch, в которой действует такая же система.

https://twitter.com/EAStarWars/status/925036267691163648

Если власти Бельгии сочтут нарушением продажу лутбоксов без лицензии на азартные игры, EA придется заплатить штрафы на сотни тысяч евро или даже убрать Battlefront 2 из продажи в стране.

EA заверила, что лутбоксы не имеют ничего общего с азартными играми. «Успех в игре не зависит от покупки ящиков. Игроки также могут получить их за нахождение в игре, без каких-либо денег вообще. Игроки гарантированно получают награду, которую можно использовать в игре», – гласит заявление компании. Она также подчеркнула,что ее главная задача – это создание честной игры.

https://www.youtube.com/watch?v=SNGWh_-R1VE

Официально игра выходит только 17 ноября, но ее уже раскритиковали за механику, которую прозвали «заплати, чтобы выиграть». Дело в том, что в Battlefront 2 можно купить героев саги и космические корабли как за кредиты, которые дают за игры в матчах, так и за реальные деньги. Несколько дней назад на Reddit пользователь, у которого был ранний доступ, пожаловался, что отдал за игру $80, но в ней не оказалось разблокированного Дарта Вейдера. Игроку ответил представитель EA и сказал, что игроки должны гордиться, когда разблокируют новых героев. Высокие цены на них объяснили расчетами, которые вели еще во время бета-тестирования. В итоге ответ EA набрал 677 тысяч дизлайков. Комментарий стал самым негативным за всю историю сайта.

Герои и техника в игре действительно много стоили. За Дарта Вейдера или Люка Скайуокера, например, нужно было отдать 60 тысяч кредитов (это около 40 часов игры). Чтобы открыть всех персонажей, космические корабли и так далее, нужно было играть больше четырех тысяч часов или потратить $2000. Но вскоре после того, как ответ EA критически заминусовали, компания снизила цену на героев на 75% – самые дорогие теперь стоят 15 тысяч кредитов.

В 2015 году за два месяца после релиза первой части Battlefront EA продала 12 миллионов ее копий на всех платформах. Высокие продажи были на фоне средних оценок. Так что не исключено, что компанию все равно ждут высокие продажи даже после скандалов.