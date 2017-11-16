Twitter введет новые правила верификации аккаунтов пользователей. Все заявки на присвоение синих значков временно приостановлены. Об этом компания написала в своем твиттере.

В заявлении соцсети говорится о том, что руководство компании считало, что верификация – это только способ подтвердить личность владельца аккаунта. Как выяснилось, часть пользователей воспринимает значок на свидетельство одобрения или «индикатор важности».

Руководство соцсети признается, что «мы создали эту путаницу, и работаем над тем, чтобы это устранить». Компания обещает новый способ верификации и установки подлинности аккаунтов в ближайшее время.

Некоторые пользователи уже лишились отметок о верификации. Им пришло письмо на электронную почту, в котором Twitter сообщает об изменениях правил пользования сервисом.

https://twitter.com/LauraLoomer/status/930930858311192581?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Ftechnology%2F2017%2Fnov%2F15%2Ftwitter-verified-blue-checkmarks-richard-spencer

Twitter пошел на изменения верификации из-за скандала, который произошел на прошлой неделе. Выяснилось, что организатор митинга американских националистов в Шарлотсвилле Джейсон Кэсслер получил синюю отметку в своем твиттере.

13 августа 2017 года в Шарлотсвилле прошли беспорядки на фоне акции радикальных правых движений. В тот день в толпу противников и сторонников мероприятия въехала машина, погиб один человек, еще несколько получили ранения.